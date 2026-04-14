Carlo Monguzzi è scomparso. Era noto per il suo impegno ambientalista e per aver avuto spesso scontri pubblici con il sindaco. Fin dagli anni Settanta si è schierato a sinistra, partecipando a diverse battaglie politiche e sociali. Amava usare parole dirette e non evitava confronti anche pubblici, specialmente con chi rappresentava le istituzioni locali. La sua figura ha lasciato un segno nel panorama politico e ambientalista della città.

Era un uomo simpatico, Carlo Monguzzi. Un uomo di sinistra, fin dalle lotte degli anni Settanta, capace di sdrammatizzare quando la tensione politica superava i livelli di guardia. Qualità non da poco, in anni in cui la contrapposizione tra avversari politici è tornata irriducibile. Una qualità, non l’unica, che mancherà alla politica milanese, perché ieri Monguzzi, 74 anni, consigliere comunale di Europa Verde, è morto dopo una breve ma inesorabile malattia, un tumore ai polmoni. A dare la triste notizie, sul suo profilo Facebook, è stata la moglie Silvia Ceruti, sposata nel 2021: “Amore mio ora sei libero. Carlo non c’è più. Un uomo perbene libero coraggioso non c’è più.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Carlo Monguzzi, addio al lottatore ambientalista che non le mandava a dire a Sala

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Di Carlo Monguzzi mi ha sempre colpito la disciplina mite, l’idea di bene come onestà e compassione, la scelta dell’impegno testimoniale che è nell’esserci. Un samurai compagno guidato da un inflessibile e amorevole codice d’onore. Grazie Carlo, continuer - facebook.com facebook

Milano, il Consiglio comunale ricorda Carlo Monguzzi: «Ispiratore di tante battaglie per l’ambiente e per la giustizia sociale» x.com