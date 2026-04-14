Rileggendo le annotazioni di Stella Rudolph e Ugo Bozzi su Carlo Maratta, ho riflettuto sul fatto che, nonostante la sua influenza nel Settecento, ad Ancona non sia mai stata organizzata una mostra dedicata a lui. Maratta è stato un pittore importante del suo periodo, ma la sua figura non è stata molto approfondita in esposizioni pubbliche nella zona.

Bersaglia Rileggendo preziose note di Stella Rudolph e di Ugo Bozzi su Carlo Maratta, mi domandavo lontano nel tempo perché non fosse stata progettata ad Ancona una mostra sull’artista. Ciò è trionfalmente venuto a 400 anni dalla sua scomparsa, ma non ad Ancona! Carlo condivide la longevità che sarà del Podesti, nascendo nel 1625 per morire a 88 anni. Giovan Pietro Bellori, scrittore, antiquario e storico dell’arte, tra i biografi più importanti del Barocco Italiano, sarà biografo del Maratti. Il discorso sulla pittura del 1664 del Bellori era persino stato letto a porte chiuse e sarà l’ascesa del Maratta a consacrare la missione storico artistica del Bellori, che lo inserisce nel suo trattato sulle vite dei più grandi artisti, la cui gestazione si completerà nel 1672.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carlo Maratta precursore del Neoclassicismo

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