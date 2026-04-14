Durante Vinitaly 2026, lo chef noto per il suo ruolo nel mondo della cucina ha condiviso la sua esperienza di aver iniziato a produrre vino. Ha spiegato come questa attività lo abbia reso più paziente, sottolineando un cambiamento personale. In un’intervista, ha parlato anche delle sue radici in Romagna, regione che ha visitato spesso durante l’infanzia, tra Rimini, Riccione, Cervia e Pinarella.

Verona – La Romagna per Carlo Cracco è stata una riscoperta: "Ho trascorso buona parte dell'infanzia tra Rimini, Riccione, Cervia e Pinarella. Poi mi sono imbattuto nell'entroterra della Romagna, un incontro che mi ha reso molto felice". https:www.ilrestodelcarlino.itemilia-romagnaeconomiacracco-chef-vinitaly-piadina-padiglione-emilia-romagna-wlhyfq8y Lo chef ha con sé l'ultima sua creatura, un rosato prodotto a partire da uve di sangiovese, "un vino bello, semplice, basso di gradazione ", spiega Cracco, che gli ha dato forma nella cantina che da poco lo vede al timone a Santarcangelo, nel cuore del primo Appennino romagnolo. https:www.quotidiano.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carlo Cracco a Vinitaly 2026: “Diventare produttore di vino mi ha cambiato? Sì: mi ha aiutato a essere più paziente”

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