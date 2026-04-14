Carlo Conti è stato ospite del programma condotto da Francesca Fagnani su Rai2, dove ha affrontato direttamente le voci sulla sua presunta bisessualità. Durante l'intervista, il conduttore ha fornito una risposta definitiva in merito a questa questione, chiarendo alcuni aspetti riguardanti la sua vita privata. La sua intervista ha suscitato attenzione, offrendo un aggiornamento sulle sue dichiarazioni riguardo alla vicenda.

Carlo Conti finisce sullo sgabello di Belve e si confessa nel programma condotto da Francesca Fagnani su Rai2. Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026 parla di tutto: dall'annuncio di Stefano De Martino come nuovo conduttore di Sanremo alla sua presunta bisessualità. "Vede un suo erede in giro?", domanda Fagnani. "Non lo so. vedo Stefano De Martino partito fortissimo" dice il conduttore e la giornalista incalza "ma quello che sente più vicino a lei?" e Conti rivela "Nicola Savino". Francesca Fagnani torna sulla staffetta in conduzione durante la finale di Sanremo: "Perché annunciarlo prima dal punto di vista della comunicazione?" e Conti ribatte "non mi sono mai preoccupato della comunicazione", e rivela le ragioni di quella scelta "l’ho fatto perché avevo già deciso".🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Carlo Conti e la presunta bisessualità, stavolta la riposta è definitiva: “Quella volta che…”

Carlo Conti a Belve, la bisessualità e la reazione a Stefano De Martino: «Il mio erede? Non è lui» – Il videoCarlo Conti si racconta a Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani.

Carlo Conti a Belve: “Mi piacerebbe un ritorno di Amadeus”. E risponde sulla bisessualitàCarlo Conti sarà tra i protagonisti della prossima puntata di Belve, in onda martedì 14 aprile: nel salotto di Francesca Fagnani, il popolare...

Belve: ospiti, orari e anticipazioni della seconda puntata Carlo Conti sullo sgabello di fronte a Francesca Fagnani... - facebook.com facebook

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