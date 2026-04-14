Carlo Conti a Belve | Ero malato di dongiovannite Ero un po’ birbante

Il conduttore televisivo ha partecipato a un’intervista televisiva, dove ha parlato della sua vita privata e dei suoi atteggiamenti passati. Ha confessato di aver avuto un periodo in cui si definiva malato di “dongiovannite” e ha ammesso di essere stato “un po’ birbante”. Durante il confronto, ha anche menzionato alcune preferenze e riferimenti personali riguardo alle donne.