Carlo Conti a Belve | Ero malato di dongiovannite Ero un po’ birbante
Il conduttore televisivo ha partecipato a un’intervista televisiva, dove ha parlato della sua vita privata e dei suoi atteggiamenti passati. Ha confessato di aver avuto un periodo in cui si definiva malato di “dongiovannite” e ha ammesso di essere stato “un po’ birbante”. Durante il confronto, ha anche menzionato alcune preferenze e riferimenti personali riguardo alle donne.
Sarà Carlo Conti uno dei protagonisti assoluti della seconda puntata della nuova stagione di Belve, in onda stasera in prima serata su Rai 2. Per la prima volta dal passaggio in Rai del programma di interviste di Francesca Fagnani, il conduttore ha deciso di sedere sul famoso sgabello e di rispondere alle domande della padrona di casa, tra la recente esperienza al Festival di Sanremo, i suoi possibili eredi in tv e l'amore per le donne. Partendo da un episodio avvenuto in diretta durante il Festival di Sanremo 2026, l'ultimo condotto da Conti prima di lasciare il testimone a Stefano De Martino, Fagnani ha interrogato il 65enne sulla sua sessualità.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Carlo Conti: “Io bisessuale? Ho solo un’idea fissa in testa. Non sono curioso, mi sono sempre trovato bene lì. Ero un po’ birbante, una volta ho gestito due fidanzatine”Carlo Conti è tra gli ospiti di “Belve” in onda in prima serata domani 14 aprile su Rai Due.
Leggi anche: Anticipazioni Belve del 14 aprile: Carlo Conti “birbante” e gli altri ospiti
Belve: ospiti, orari e anticipazioni della seconda puntata Carlo Conti sullo sgabello di fronte a Francesca Fagnani... - facebook.com facebook
Belve, gli ospiti della seconda puntata: Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo x.com