' Cardioritmi' un viaggio tra musica corpo e scienza allo spazio Mumu

Venerdì 17 aprile, allo spazio MUMU, si svolge l'evento 'Cardioritmi, musica e corpo', che inizia alle 19:30. La serata combina studi scientifici, esibizioni musicali e arti visive, creando un rapporto tra musica, corpo e scienza. Lo spazio MUMU si conferma come un luogo di incontro tra diversi ambiti, offrendo un momento dedicato alla sperimentazione e alla contaminazione tra discipline.

Un evento originale che conferma la vocazione dello Spazio MUMU come luogo di incontro tra saperi, arti e comunità: venerdì 17 aprile a partire dalle 19:30 'Cardioritmi, musica e corpo', una serata che intreccia ricerca scientifica, performance musicale e arti visive. L’evento, presentato da Asso.🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Jazz al Museo, un viaggio tra la Musica e la Scienza