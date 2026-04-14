cancellati tutti i voli emergenza carburante quella meta diventa irraggiungibile direttamente

Le compagnie aeree internazionali hanno annunciato la cancellazione di tutti i voli diretti verso una determinata destinazione a causa di un'emergenza carburante. La decisione deriva da problemi di approvvigionamento e dalla difficoltà di raggiungere la meta senza scali. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di criticità nel settore dei trasporti aerei, che risente delle conseguenze della guerra in Iran.

Il comparto dei trasporti aerei internazionali sta affrontando nuove criticità legate alle conseguenze della guerra in Iran. Oltre alle difficoltà operative nello spazio aereo dell’area del Golfo, l’impatto economico si riflette sull’aumento dei costi, in particolare sul prezzo del carburante. In questo contesto, la compagnia spagnola Iberia ha annunciato la sospensione temporanea dei collegamenti diretti per una delle mete più amate dai turisti a partire da giugno. Secondo quanto comunicato dalla compagnia, l’interruzione della rotta Madrid-Cuba è prevista da giugno a ottobre. La decisione viene collegata alle difficoltà economiche che interessano Cuba e alla conseguente riduzione della domanda turistica, in un quadro reso più complesso dall’instabilità internazionale e dall’incremento dei costi operativi.🔗 Leggi su Tvzap.it

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Ciao a tutti ...ho sentito la mia agenzia e con la compagnia gulf air i voli da Milano malpensa fino al 21 aprile sono cancellati....al 90%saranno annullati per tutto il mese....avete aggiornati anche voi Grazie - facebook.com facebook