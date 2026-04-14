Calciomercato Inter Markus Thuram e lo stretto indispensabile

Il calciomercato dell'Inter si concentra sull'acquisto di Markus Thuram, con l'obiettivo di rinforzare l'attacco. Il club ha definito un accordo in linea con le proprie esigenze, puntando a un intervento mirato senza eccessivi investimenti. Thuram, proveniente da un club di serie superiore, arriva con l’intenzione di contribuire alla rosa e alle prossime partite. La trattativa si è conclusa con un’intesa che permette all’Inter di aggiungere un elemento importante senza sforare i limiti di budget stabiliti.

“Ti bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticar“. Chissà se nella sua infanzia tra Parma e Torino avrà mai ascoltato la versione italiana di The Bare Necessities, colonna sonora del film d’animazione Il libro della giungla, lungometraggio Disney datato 1967. Polveri bagnate, prestazioni insipide, panchine Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, Markus Thuram e lo stretto indispensabile Leggi anche: Calciomercato Inter, sirene arabe per Markus Thuram? Leggi anche: Calciomercato Inter: qualcosa si muove per Markus Thuram "Calciomercato #Inter a sorpresa spunta il nome di #Diaby dell’Al Ittihad per la fascia destra. Le trattative sono" - Results on X | Live Posts & Updates x.com Sta tornando il calciomercato: c'è già un giocatore dell'Inter in uscita L'Inter, lo sappiamo, avrà diverse operazioni da fare sul mercato tra scadenze e nuovi innesti, soprattutto nel reparto arretrato. È proprio in questa zona del campo che il club nerazzurr - facebook.com facebook