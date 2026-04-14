Calciomercato Inter Markus Thuram e lo stretto indispensabile

Da ilprimatonazionale.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calciomercato dell'Inter si concentra sull'acquisto di Markus Thuram, con l'obiettivo di rinforzare l'attacco. Il club ha definito un accordo in linea con le proprie esigenze, puntando a un intervento mirato senza eccessivi investimenti. Thuram, proveniente da un club di serie superiore, arriva con l’intenzione di contribuire alla rosa e alle prossime partite. La trattativa si è conclusa con un’intesa che permette all’Inter di aggiungere un elemento importante senza sforare i limiti di budget stabiliti.

“Ti bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticar“. Chissà se nella sua infanzia tra Parma e Torino avrà mai ascoltato la versione italiana di The Bare Necessities, colonna sonora del film d’animazione Il libro della giungla, lungometraggio Disney datato 1967. Polveri bagnate, prestazioni insipide, panchine Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

calciomercato inter markus thuram e lo stretto indispensabile
© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, Markus Thuram e lo stretto indispensabile

Leggi anche: Calciomercato Inter, sirene arabe per Markus Thuram?

Leggi anche: Calciomercato Inter: qualcosa si muove per Markus Thuram

Digita per trovare news e video correlati.