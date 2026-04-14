Calciomercato Inter LIVE | Thuram via solo per offerte importanti Bastoni-Barcellona continua la telenovela

Sul fronte del mercato dei trasferimenti, l'Inter sta valutando le offerte ricevute per Thuram, che potrebbe lasciare il club solo se arriverà una proposta ritenuta adeguata. Intanto, la trattativa tra Bastoni e il Barcellona prosegue senza sosta, con incontri e trattative in corso. La giornata è ricca di indiscrezioni e sviluppi, mentre le trattative tra le parti interessate continuano a tenere banco.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – MARTEDI’ 14 APRILE Mercato Inter, prosegue la telenovela Bastoni-Barcellona.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Thuram via solo per offerte importanti. Bastoni-Barcellona, continua la telenovela Ultimissime Inter LIVE: Le parole di Thuram dopo la Roma. Il Barcellona molla Bastoni?di Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Calciomercato Inter LIVE: Si prepara la rivoluzione estiva. Aggiornamenti su Bastoni-Barcellonadi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.