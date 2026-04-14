Qualche tempo fa sembrava che il Castelnuovo dovesse soffrire fino in fondo per rimanere in Eccellenza e, invece, il successo con il Pro Livorno, insieme ai risultati degli altri campi, ha regalato la salvezza matematica con due partite di anticipo. L’allenatore Oliviero Di Stefano, arrivato alla guida del Castelnuovo da quattro giornate di campionato, ha messo insieme ben 8 punti, frutto di 2 vittorie e 2 pareggi ed ecco che la classifica è tornata a sorridere definitivamente. "La svolta – commenta il trainer – è stata a Perignano, nella mia prima partita in panchina. Erano ben 13 giornate di campionato che i ragazzi non vincevano e, pertanto, quei tre punti conquistati hanno fatto cambiare psicologicamente la squadra.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio - eccellenza: girone "A». Di Stefano a Castelnuovo: “veni, vidi, vici”. Il trainer e la salvezza: "La svolta a Perignano»

Eccellenza - Girone "A»: il punto. Di Stefano: "Bravo Castelnuovo. Ma ora guai abbassare la guardia»Un buon pareggio per il Castelnuovo sul difficile campo del "Filippo Corsini" di Fucecchio, contro i bianconeri fiorentini, bisognosi di punti per...

Eccellenza - Girone "A»: il punto. Castelnuovo: scelto il neotrainer. La panchina all’"ex» Di StefanoSolo una vittoria con il Cenaia, ultimo in classifica, avrebbe portato alla conferma di Luigi Grassi alla guida del Castelnuovo.

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