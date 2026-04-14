Calcio Binaghi attacca Malagò | Scordatevi la rivoluzione L' occasione l' ha avuta otto anni fa

Durante la conferenza stampa degli Internazionali a Roma, il presidente della FITP ha commentato la situazione nel calcio, affermando che non ci sarà nessuna rivoluzione e che l’occasione di cambiare le cose è passata otto anni fa. Ha espresso questa opinione senza margine di dubbio, sottolineando la sua posizione riguardo ai recenti sviluppi nel settore. La dichiarazione si inserisce nel quadro di un dibattito più ampio sul futuro del calcio italiano.

“ Scordatevi la rivoluzione del calcio “. Non ha dubbi Angelo Binaghi, presidente della FITP, che, a margine della conferenza stampa della nuova edizione degli Internazionali a Roma, ha parlato del caos nel mondo del calcio. “Non ci sono le premesse – ha spiegato – anche perché hanno uno statuto completamente sbagliato. In questo, può darsi che sia impopolare, ma ha ragione Lotito: finché c’è uno statuto nel quale il Consiglio federale della Federcalcio è un confronto fra sindacati che riforme strutturali volete che ci possano essere. Servirebbe uno statuto completamente nuovo. Binaghi attacca dunque Malagò: “L’occasione per cambiare strutturalmente il calcio italiano per fare la rivoluzione la ebbe otto anni fa il presidente del Coni Malagò.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Calcio, Binaghi attacca Malagò: "Scordatevi la rivoluzione. L'occasione l'ha avuta otto anni fa" Binaghi: "Malagò l'uomo delle riforme? Mi viene da sorridere"AGI - "L'occasione per cambiare strutturalmente il calcio italiano c'è stata otto anni fa, ma è stata persa proprio con Malagò'". Binaghi: “Malagò è simpatico. Per fare le riforme servono gli antipatici”Il presidente della Federtennis (Abodi lo elogia) si gode zitto zitto la crisi del pallone: "L'occasione per cambiare il calcio l'ha avuta otto anni...