In Calabria, l'attenzione del settore turistico si concentra sui borghi e sulla natura, puntando a rafforzare la presenza internazionale. La regione si prepara ai principali eventi estivi, iniziando con una partecipazione al Vinitaly di Verona, uno dei più importanti saloni dedicati al vino. Questa scelta mira a promuovere le eccellenze locali e a consolidare l’immagine turistica della zona.

Il turismo calabrese si proietta verso i grandi appuntamenti estivi con una nuova strategia di visibilità internazionale, partendo dai palcoscenici del Vinitaly a Verona. Il Ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, ha delineato una visione che punta sulla valorizzazione delle potenzialità inespresse della regione, anticipando le tappe previste tra luglio e agosto nelle zone di Sibari e Reggio Calabria. Durante il recente incontro avvenuto nel contesto della fiera veronese, Mazzi ha espresso un concetto suggestivo per descrivere l’approccio necessario verso il territorio. Secondo il Ministro, osservare la Calabria significa concentrarsi sulla vastità delle opportunità positive, paragonando la regione a un foglio bianco immacolato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria, la nuova sfida turistica: focus su borghi e natura

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