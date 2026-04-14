Cagliari Mazzitelli si ferma | allarme polpaccio prima di Inter
Nel corso degli allenamenti, un giocatore del Cagliari ha riportato un infortunio al polpaccio che ha causato il suo stop. La squadra sta monitorando la condizione e valutando i tempi di recupero in vista della partita contro l’Inter, in programma a San Siro il 17 aprile. La situazione crea un’incertezza sulla presenza del calciatore tra i convocati per la sfida di campionato.
La preparazione del Cagliari per il delicato impegno di venerdì 17 aprile contro l’Inter a San Siro subisce un rallentamento inaspettato a causa di un nuovo problema fisico che coinvolge uno dei suoi elementi chiave. Mentre la squadra prosegue il lavoro tecnico presso il Crai Sport Center, gli esiti delle ultime analisi strumentali hanno confermato una lesione al polpaccio destro per Mazzitelli, complicando il quadro clinico del centrocampista proprio in vista dell’anticipo della 33ª giornata di Serie A. L’evoluzione clinica di Mazzitelli e le incognite in infermeria. Il percorso di recupero di Mazzitelli ha subito un arresto dopo i recenti accertamenti medici.🔗 Leggi su Ameve.eu
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