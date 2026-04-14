Cagliari Mazzitelli si ferma | allarme polpaccio prima di Inter

Nel corso degli allenamenti, un giocatore del Cagliari ha riportato un infortunio al polpaccio che ha causato il suo stop. La squadra sta monitorando la condizione e valutando i tempi di recupero in vista della partita contro l’Inter, in programma a San Siro il 17 aprile. La situazione crea un’incertezza sulla presenza del calciatore tra i convocati per la sfida di campionato.