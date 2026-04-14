Cagliari 10.000 vinili in festa | torna la Vinyl Sardinia Record Fair

Il prossimo 26 aprile, il T-Hotel di Cagliari ospiterà la ventesima edizione della Vinyl Sardinia Record Fair. La manifestazione si svolgerà nella sala Lobby, attirando appassionati di musica e collezionisti provenienti da diverse zone. Durante l’evento, sarà possibile scoprire circa 10.000 vinili esposti, con possibilità di acquisto e scambio tra i partecipanti. Per questa occasione, il locale si trasformerà in un punto di riferimento per gli amanti del vinile.

Il T-Hotel di Cagliari si trasformerà in un polo magnetico per la cultura musicale il prossimo 26 aprile, quando la sala Lobby ospiterà la ventesima edizione della Vinyl Sardinia Record Fair. La manifestazione, che ha gettato le sue basi nel 2014, rappresenta oggi l’unico evento del genere riconosciuto su scala nazionale all’interno dell’Isola. Tra le 9:30 e le 19:30, i collezionisti potranno esplorare dieci postazioni espositive che custodiscono oltre diecimila supporti tra vinili, CD e musicassette. Un ecosistema di nicchia tra collezionismo e mercato indipendente. L’impatto economico e sociale di questo appuntamento risiede nella capacità di far convergere generi apparentemente distanti in un unico spazio fisico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari, 10.000 vinili in festa: torna la Vinyl Sardinia Record Fair Leggi anche: Sinistra in crisi: -10.000 voti e festa per Battaglia Torna la Sardinia Cup: dieci team al via il 31 maggio per 5 giorni di regateUn programma di assoluto spessore quello dello Yacht Club Costa Smeralda per il 2026, nel quale spiccano senza ombra di dubbio due iniziative: il...