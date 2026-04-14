Cadavere di Pamela Genini decapitato il legale del fratello | Escludiamo la pista economica nessuna minaccia

Il corpo di Pamela Genini è stato trovato senza vita, con evidenti segni di decapitazione. Il legale del fratello ha dichiarato che non ci sono elementi che indichino motivi economici o minacce legate alla vicenda. Sono stati ascoltati a lungo Francesco Dolci e i genitori di Pamela, durante un interrogatorio condotto dalla procura. La polizia prosegue le indagini per chiarire le circostanze della morte.

Lungo interrogatorio per Francesco Dolci e i suoi genitori, l'avvocato del fratello di Pamela Genini a Fanpage.it: "Segnale importante, la Procura è al lavoro".🔗 Leggi su Fanpage.it Decapitato il cadavere di Pamela Genini e trafugata la testa, la mamma: “Uno scempio disumano”"Macabro gesto, compiuto verosimilmente da più persone", ha riferito il legale della mamma di Pamela Genini dopo che lo scorso 23 marzo il cadavere... Trafugato e decapitato il cadavere di Pamela GeniniIl cadavere di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa lo sorso ottobre a Milano dall'ex compagno, il 52enne Gianluca Soncin, è stato trafugato e...