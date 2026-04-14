Burnell trascinante e la ripartenza di Napoli | il top della 26ª giornata di Serie A

Nella 26ª giornata di Serie A, la vittoria di Burnell si distingue come uno degli eventi principali, mentre la ripresa di Napoli ha attirato l'attenzione degli appassionati. Tra le partite più interessanti, si sono notate prestazioni sorprendenti, e alcuni calciatori italiani sono finiti sotto i riflettori per le loro performance. La giornata ha visto anche alcune sorprese che hanno movimentato il campionato, con risultati inaspettati e momenti di tensione in campo.

La Virtus batte Cantù e mantiene la testa in virtù degli scontri diretti favorevoli contro Brescia. La Germani era stata capace di fermare al Taliercio la corsa di Venezia, che poteva sorpassare Milano, ferma ai box nel 26° turno. Il discorso salvezza resta invece apertissimo, pur essendosi allontanata la Guerri dal tavolo grazie alla vittoria contro la Nutribullet: Treviso vede ancora a portata di mano Sassari che, pur avendo ancora due punti in più dei veneti in classifica, resterà a riposo nel 28° turno e nelle altre gare dovrà vedersela con Venezia, Bologna e Brescia. Ma anche Cantù non può ancora considerarsi al sicuro: vi raccontiamo il meglio della giornata di Lba.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Burnell trascinante e la ripartenza di Napoli: il top della 26ª giornata di Serie A Fantacampionato, la top 11 della 26ª giornata di Serie ACon la vittoria del Bologna contro l'Udinese per 1-0 si è conclusa la 26ª giornata di Serie A. Basket, Venezia-Brescia il ‘big match’ della 26a giornata di Serie A. La Virtus Bologna ospita Cantù per reagireUn altro weekend alle porte che ci attende per la Serie A di basket, con la ventiseiesima giornata della regular season 2025-2026 in programma che...