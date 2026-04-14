In aula, una donna ha descritto l’episodio avvenuto il 24 maggio 2023 in via Sarfatti, definendo gli agenti intervenuti come

Ha definito come "razzisti e omofobi" gli agenti della polizia locale intervenuti quel giorno, e ha ripercorso in aula l’episodio avvenuto il 24 maggio 2023 in via Sarfatti. Bruna, la transessuale brasiliana parte civile nel processo nei confronti di due agenti accusati di lesioni e falso, ieri ha confermato, davanti alla giudice Marina Colabraro e alla pm Giancarla Serafini, di aver subito quel pestaggio ripreso anche da alcuni testimoni. Assistita dagli avvocati Debora Piazza e Marco Romagnoli, ha raccontato di aver trascorso la notte in un locale e poi al parco Trotter, dove alcuni sudamericani avrebbero iniziato a insultarla. "Le forze dell’ordine sono intervenute – ha spiegato – mi hanno chiesto i documenti e ho mostrato una tessera della Caritas.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bruna in aula: io, torturata e massacrata dai ghisa

Bruna colpita in testa: il ghisa ammette l’erroreDue agenti della polizia locale di Milano si sono difesi in tribunale per le violenze subite da Bruna, una donna transessuale, durante un intervento...

Donna trans manganellata dai vigili a Milano, Bruna testimonia in aula: “Botte al costato, un massacro”Bruna, donna trans aggredita a manganellate da due agenti della polizia locale a Milano il 24 maggio 2023, ha testimoniato in aula: "Sentivo le botte...

Si parla di: Bruna in aula: io, torturata e massacrata dai ghisa; Occhi bruciati e colpi alla testa: il racconto di Bruna durante il processo ai ghisa.