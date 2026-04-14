Hana Cross, ex di Brooklyn Beckham, ha rilasciato dichiarazioni in cui ha parlato del suo rapporto con la famiglia dell'ex. Ha affermato di aver provato un senso di ansia e disagio nei loro confronti, condividendo un'esperienza simile a quella di Nicole Peltz, attuale compagna di Beckham. Le sue parole si sono concentrate sull'atmosfera che si respirava durante alcuni incontri familiari, senza entrare in dettagli specifici.

Hana Cross, ex di Brooklyn Beckham ha attaccato la famiglia di lui, dando ragione a Nicole Peltz e sottolineando di aver provato lo stesso disagio Nuove scottanti rivelazioni sullafamiglia Beckhamdopo che tutti i componenti hanno interrotto i rapporti con il secondofiglio Brooklyn.La colpa sarebbe il rapporto conNicole Peltz, attuale moglie del ragazzo. Come succede in molte famiglie, pare che suocera e nuora non siano mai andate d’accordo e ciò ha portato, con il passare dei mesi, ad un allontanamento tra i genitori ed il figlio. Adesso al dibattito si è aggiunta un’ex del ragazzo,Hana Cross,che ha confermato in parte la versione di Nicole Peltz, sostenendo che quella famiglia le metteva ansia e che si è spesso sentita a disagio.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Brooklyn Beckham, la sua ex: “Quella famiglia metteva ansia anche a me”

La famiglia Beckham riunita a Parigi, la prima uscita senza il figlio Brooklyn: la sua reazione sui socialLa famiglia Beckham si è riunita a Parigi in occasione della settimana della moda francese e di un prestigioso riconoscimento consegnato a Victoria.

Brooklyn Beckham rompe il silenzio e svela la verità sulla sua famiglia: “Una vita di bugie per preservare la loro facciata”Quella che sembrava una semplice tensione familiare si è trasformata in una vera e propria faida pubblica.

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Brooklyn Beckham: la sua ex, Hana Cross, sul suo rapporto con la famiglia: «Metteva ansia anche a me»L'ex fidanzata di Brooklyn Beckham ha parlato della faida con i genitori David e Victoria . «Il tempo trascorso con la sua famiglia mi ha causato molta ansia» ... corriere.it

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«Vogliamo creare nuovi ricordi del nostro matrimonio che ci diano gioia e felicità, non ansia e imbarazzo». Queste sono le parole con cui Nicola Peltz ha spiegato la scelta, insieme a Brooklyn Beckham, di rinnovare i loro voti nuziali. La coppia sembra voler la - facebook.com facebook