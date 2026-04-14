British American Tobacco mette in dubbio la strategia europea sul tabacco
British American Tobacco ha espresso dubbi sulla strategia europea riguardante il settore del tabacco, commentando un recente rapporto della Commissione europea. L’azienda sostiene che le attuali politiche potrebbero mettere a rischio il piano di eliminare il fumo entro il 2040. La critica si concentra sulle decisioni prese in ambito normativo e sulla loro possibile influenza sulla lotta al fumo nel continente.
British American Tobacco critica il recente report della Commissione europea sulla normativa in materia di tabacco e nicotina, sostenendo che l’attuale approccio rischia di compromettere l’obiettivo di un’Europa senza fumo entro il 2040. Secondo l’azienda, il documento riconosce limiti significativi nella propria analisi, in particolare l’impossibilità di valutare con chiarezza l’impatto delle singole politiche e dei cosiddetti “fattori esterni”, come le preferenze dei consumatori o la diffusione di alternative senza combustione. Una lacuna che, secondo British American Tobacco, indebolisce la base scientifica su cui costruire nuove regolamentazioni.🔗 Leggi su Linkiesta.it
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