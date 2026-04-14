Borseggia una donna a Roma agente lo ferma | lui tira fuori il tesserino della polizia peruviana
Un uomo è stato arrestato a Roma dopo aver tentato di sottrarre la borsa a una donna. Quando è stato fermato, ha mostrato un tesserino che attestava la sua appartenenza alla polizia peruviana. La polizia locale intervenuta sul posto ha proceduto con gli accertamenti. L’uomo è stato portato in commissariato per ulteriori verifiche. La vicenda si è verificata in una zona frequentata da passanti durante il pomeriggio.
Un uomo è stato fermato mentre tentava di rubare dalla borsa di una donna. Alla richiesta di documenti si è identificato come un "poliziotto peruviano".🔗 Leggi su Fanpage.it
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