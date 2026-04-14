Borsa | ottimismo su un accordo in Iran spinge l' Asia e l' Europa

Le borse in Asia e i future europei sono in rialzo, dopo che si sono diffuse speranze di un accordo che potrebbe ridurre le tensioni in Medio Oriente. Gli investitori mostrano fiducia nei mercati azionari, alimentata dalle aspettative di un possibile miglioramento delle relazioni nella regione. La notizia ha portato a un aumento delle quotazioni sui principali indici azionari di entrambe le aree.

C'è ottimismo sui mercati azionari, le aspettative di un accordo che allenterebbe le tensioni in Medio Oriente spingono le Borse in Asia e i future su quelle europee sono in rialzo. L'indice MSCI All Country World è salito dello 0,4%, avviandosi verso l'ottavo giorno consecutivo di guadagni. L'Asia si è mossa in scia a Wall Street, trainata dalle società tecnologiche, con l'indice regionale in rialzo dell'1,5% grazie all'ottimismo sul fatto che l'allentamento delle tensioni ridurrà i prezzi del petrolio e sosterrà la crescita economica. Tokyo ha guadagnato il 2,29%, Seul sta salendo del 2,6%, Hong Kong dello 0,28% e Shanghai dello 0,26 per cento.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Borsa: ottimismo su un accordo in Iran spinge l'Asia e l'Europa Asia in rally: l’ottimismo per l’Iran spinge le borse e il petrolioLe borse dell’area asiatica hanno chiuso la sessione odierna in territorio positivo, spinte da una rinnovata fiducia che circonda i prossimi incontri... Spiegazione di come fare il punto X all'uncinetto visto nella borsa che è piaciuta tanto. - facebook.com facebook Neonato trasportato clandestinamente in una borsa della spesa dal Marocco a Torino: due coppie condannate x.com