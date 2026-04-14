Boom di multe Ztl | +63mila in due anni Via Sant’Isaia e Marconi tra i varchi più colpiti

Negli ultimi due anni, il numero di multe per accesso non autorizzato alla Zona a traffico limitato di Bologna è aumentato di circa 63.000 unità, portando il totale a oltre 170.000. Tra le vie più colpite ci sono via Sant’Isaia e via Marconi, dove i controlli sono più frequenti. I dati ufficiali mostrano un aumento costante e significativo delle contravvenzioni registrate nel periodo recente.

A Bologna cresce in modo significativo il numero delle multe per accesso irregolare alla Ztl. I dati parlano chiaro: dai 113.989 verbali del 2023 si è passati ai 176.952 del 2025, con un aumento complessivo di quasi 63mila sanzioni in appena due anni.Un incremento che si traduce in oltre 20mila.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Bus e auto incolonnate a Bologna: traffico in tilt fra piazza Malpighi, via Sant’Isaia e via MarconiBologna, 12 marzo 2026 – Mattinata difficile per i bolognesi transitati dalle vie Barberia e Sant’Isaia. Multe e varchi in Ztl: "Truffa ai cittadini? Zaffini, parole gravi"L’offensiva di Fratelli d’Italia contro i varchi in uscita dalla Ztl e sull’aumento del numero delle multe fa rumore.