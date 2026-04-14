Bonus bollette | 115 euro extra per 2,4 milioni di famiglie

Circa 2,4 milioni di famiglie riceveranno un bonus di 115 euro come aiuto per affrontare l’aumento dei costi energetici. Il contributo viene erogato in modo diretto e mira a sostenere i nuclei familiari più colpiti da questa situazione. La misura si rivolge a un’ampia fetta di cittadini, offrendo un supporto immediato per far fronte alle spese legate alle bollette.

Circa 2,4 milioni di nuclei familiari riceveranno un sostegno economico diretto per contrastare l’aumento dei costi energetici attraverso un contributo straordinario da 115 euro. La misura, approvata dal Senato lo scorso mercoledì con un voto di 102 favorevoli, 64 contrari e due astensioni, dà il via alla conversione del decreto bollette (Dl 2126) che stanzia circa 5 miliardi di euro per la protezione di famiglie e imprese. Il provvedimento si inserisce in un percorso di tutela volto a integrare le agevolazioni già esistenti. è già beneficiario dei sussidi sociali legati al disagio economico, il nuovo importo di 115 euro verrà accreditato automaticamente in bolletta elettrica.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Approvato il Decreto Bollette 2026: Nuovi Bonus e Guida all’Accesso x.com