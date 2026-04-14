Nella notte tra sabato e domenica a Massa, un episodio violento ha portato alla morte di un uomo di 41 anni davanti a un minore di 11 anni. Le telecamere di sorveglianza della zona di piazza Palma hanno ripreso le fasi iniziali dell'aggressione, avvenuta davanti a un kebab. La polizia sta analizzando le immagini e raccogliendo testimonianze per chiarire i dettagli dell’incidente.

Massa, 14 aprile 2026 – Le immagini di una delle telecamere, puntata in direzione del kebab di piazza Palma a Massa, mostrerebbe bene il momento iniziale dell'aggressione che sabato scorso ha portato all'omicidio di Giacomo Bongiorni, il padre ucciso davanti al figlio 11enne. E' quanto starebbe risultando dall'analisi in corso della videosorveglianza disponibile per gli investigatori dei carabinieri di Massa, che conducono le indagini. https:www.lanazione.itmassa-carraracronacaomicidio-massa-nazj8cpe "Bongiorni intervenuto per difendere Tognocchi”. Secondo quanto appreso, i video - in particolare una sequenza filmata - riportano che Giacomo...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Bongiorni colpito dopo il cognato”: il video e le ulteriori verità dalla notte maledetta di Massa

Leggi anche: Omicidio Giacomo Bongiorni in piazza a Massa, parla il cognato: "Bestie, non sono riuscito a fargli da scudo"

Massa, aggredito e ucciso in piazza: è campione di boxe il 17enne arrestato. “Bongiorni mi aveva colpito”. Stasera fiaccolataMASSA – Viene descritto come una promessa della boxe, anzi un campione – uno dei tre minori indagati nella vicenda – il 17enne sottoposto a fermo per...

Temi più discussi: Giacomo Bongiorni colpito anche quando era a terra, la ricostruzione dell'aggressione a Massa; Omicidio Massa, Procuratore: Bongiorni colpito più volte anche a terra; Omicidio di Giacomo Bongiorni: altri due ragazzi indagati per il pestaggio a Massa; Giacomo Bongiorni ammazzato di botte: Colpito più volte, anche mentre era a terra. Il papà di un aggressore: Pagherò gli studi al figlio.

Bongiorni colpito dopo il cognato: il video e le ulteriori verità dalla notte maledetta di MassaL’occhio elettronico di una telecamera di sicurezza ha ripreso tutte le fasi dell’aggressione, che è stata molto veloce, spiegano i carabinieri, ed è durata meno di un minuto. Intanto è durata circa d ... lanazione.it

Giacomo Bongiorni ucciso a botte a Massa, il terzo ragazzo fermato è un 17enne campione di boxeÈ un 17enne campione di boxe il terzo giovane fermato per la morte di Giacomo Bongiorni, colpito in strada a Massa dopo che il cognato aveva rimproverato ... fanpage.it

«Ho reagito dopo aver ricevuto una testata sul naso». È quello che ha detto il diciassettenne, promessa della boxe toscana, davanti ai magistrati. È lui il terzo giovane fermato per la morte di Giacomo Bongiorni, colpito in strada a Massa dopo che il cognato del - facebook.com facebook

Il 17enne sottoposto a fermo per l'omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa - uno dei tre minori indagati nella vicenda - avrebbe detto agli inquirenti, durante gli interrogatori di domenica, che Bongiorni lo avrebbe colpito al setto nasale e quindi di aver reagito. # x.com