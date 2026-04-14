Bjerg attacca Visma e Alpecin per la tattica nella Roubaix contro Pogacar | Sono stati dei meschini

Durante la Parigi-Roubaix, il compagno di squadra di un team professionistico ha commentato la strategia adottata da alcune squadre rivali, criticando le tattiche utilizzate contro il suo capitano. In particolare, ha sottolineato come alcuni avversari abbiano approfittato della foratura di uno dei ciclisti per accelerare e creare un vantaggio. Questi commenti sono stati rilasciati dopo l'episodio che ha coinvolto il capitano durante la corsa, suscitando discussioni sulla correttezza delle strategie adottate.

Il compagno di squadra della UAE Emirates, Mikkel Bjerg è tornato sul momento più difficile del suo capitano durante l'ultima Parigi-Roubaix, quando ha forato: "Subito gli altri hanno iniziato a tirare in testa, per loro era una situazione favorevole ma mi sono apparsi alquanto piccoli. Ma quando sei il campione del mondo sei solo, hai tutti contro.".🔗 Leggi su Fanpage.it Il team radio di Pogacar prima di perdere la Roubaix allo sprint con Van Aert: “Come posso batterlo?”Fabio Baldato, ds della UAE Emirates racconta uno degli ultimi team radio di Pogacar prima della volata con Van Aert che gli è costata l'ennesima... Van der Poel o Pogacar? Chi dei due vincerà la Parigi-Roubaix 2026 entrerà comunque nella storiaDomenica sul pavé del Nord, si consumerà una storica edizione della Parigi-Roubaix che vivrà un nuovo capitolo della eterna sfida tra Van der Poel e...