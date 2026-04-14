Bitcoin | il segnale del Canale Gaussiano preannuncia un crollo?
Il mercato delle criptovalute attraversa un momento di incertezza, con Bitcoin che si muove all’interno di un intervallo di prezzo considerato dai tecnici come un possibile preludio a un forte calo. Un indicatore chiamato Canale Gaussiano ha mostrato un segnale che alcuni analisti interpretano come un avvertimento di prossima correzione. La situazione attuale sembra indicare che si avvicina un movimento significativo, anche se le direzioni precise rimangono ancora da definire.
Il mercato delle criptovalute si trova davanti a un bivio tecnico che potrebbe scatenare una correzione violenta, mentre Bitcoin oscilla in un range di prezzo che molti esperti interpretano come l’ultimo segnale prima di un crollo imminente. Nonostante i tentativi di ripresa sopra la soglia dei 70.000 dollari, i modelli storici suggeriscono che la principale criptovaluta sia entrata in una fase di vendita pericolosa. L’analisi dettagliata condotta da Tony Research mette in luce una dinamica ciclica che si ripete con precisione quasi matematica da anni. Osservando le candele settimanali, emerge come la struttura del mercato stia seguendo fedelmente schemi già visti nei periodi precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu
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