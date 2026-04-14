Bisceglie scuole chiuse dopo la tragedia | si attiva il COC

A seguito di una tragedia avvenuta nel territorio, il Comune di Bisceglie ha deciso di sospendere le attività scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado per tutta la giornata di martedì 14 aprile 2026. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda tutte le scuole del Comune. Contestualmente, è stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per gestire l’emergenza.

Il Comune di Bisceglie ha disposto la sospensione delle lezioni in tutti gli istituti scolastici pubblici, di ogni ordine e grado, per la giornata di martedì 14 aprile 2026. La decisione è stata presa a seguito del tragico evento avvenuto nel pomeriggio di lunedì nella via Gaetano Veneziano, dove una dodicenne della comunità locale, Alicia Amoruso, ha perso la vita dopo essere stata colpita da un pino abbattuto dalle violente raffiche di vento che hanno investito la città. Protocolli di sicurezza e attivazione del Centro Operativo Comunale. Per rispondere all’emergenza scaturita dal maltempo, l’amministrazione cittadina ha dato il via immediato a una serie di misure precauzionali attraverso due provvedimenti sindacali distinti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bisceglie, scuole chiuse dopo la tragedia: si attiva il C.O.C. Leggi anche: Terremoto, a Veroli scuole chiuse per verifiche dopo la scossa di magnitudo 3.3 Scuole chiuse a Milano per le Olimpiadi: dove non si farà lezione il 6 febbraio per la Fiamma OlimpicaVenerdì 6 febbraio, in vista dell'inaugurazione delle Olimpiadi invernali, è stata disposta la chiusura di alcune scuole a Milano. Argomenti più discussi: Forte vento, salgono a sei gli alberi caduti a Bisceglie lunedì 13 aprile; Ragazzina di 12 anni muore in Puglia: Alicia Amoruso travolta e uccisa da un albero caduto per il forte vento; Crolla un albero in via Veneziano: morta una 12enne; A Bisceglie scuole chiuse martedì 14 aprile 2026 -. Una ragazza di 12 anni è morta a Bisceglie, nel nord Barese, dopo essere stata colpita per strada da un albero caduto a causa del forte vento. Soccorsa dal personale del 118, la vittima è arrivata all’ospedale di Bisceglie già senza vita ed è morta per politrau - facebook.com facebook Al Teatro Politeama Italia di Bisceglie è andato in scena “Tragico Controvoglia”, lo spettacolo di Gianluigi Belsito dedicato a Cechov x.com