Binaghi | Malagò l' uomo delle riforme? Mi viene da sorridere VIDEO

Un dirigente ha commentato con una battuta la figura di Malagò, dicendo che l'occasione per riformare il calcio italiano si è presentata otto anni fa, ma è stata persa proprio in quel periodo. La dichiarazione è stata resa nota attraverso un video e riporta un giudizio critico sulla gestione passata. La discussione riguarda le possibilità di intervento e le responsabilità nella gestione del settore calcistico.

AGI - "L'occasione per cambiare strutturalmente il calcio italiano c'è stata otto anni fa, ma è stata persa proprio con Malagò '". Così il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, rispondendo a una domanda sulla Figc e sulla candidatura dell'ex presidente del CONI Giovanni Malagò indicato dalla Lega Serie A come candidato alla presidenza della federazione. "Quando non si riusciva a eleggere il presidente della Federcalcio - ha aggiunto Binaghi - Malagò propose un commissariamento totale. Io intervenni dicendo che era sbagliato: serviva un commissariamento ad acta solo per modificare lo statuto, senza ingerenze nella gestione".🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Binaghi: "Malagò l'uomo delle riforme? Mi viene da sorridere" [VIDEO] Binaghi: "Malagò l'uomo delle riforme? Mi viene da sorridere"AGI - "L'occasione per cambiare strutturalmente il calcio italiano c'è stata otto anni fa, ma è stata persa proprio con Malagò'". Binaghi: “Malagò è simpatico. Per fare le riforme servono gli antipatici”Il presidente della Federtennis (Abodi lo elogia) si gode zitto zitto la crisi del pallone: "L'occasione per cambiare il calcio l'ha avuta otto anni...