Lisa Vittozzi, atleta di biathlon, ha recentemente dichiarato di non escludere la possibilità di puntare alla seconda Coppa del Mondo, dopo aver ottenuto l’oro olimpico. Nei mesi scorsi, ha conquistato anche una medaglia d’oro ai Giochi Olimpici e ha vinto la Sfera di Cristallo in passate stagioni. La sua carriera si è quindi arricchita di successi importanti, tra cui anche il titolo mondiale.

Nei mesi scorsi, Lisa Vittozzi ha “chiuso il cerchio agonistico”, conquistando la medaglia d’oro olimpica dopo essersi già fregiata di quella iridata e aver vinto la Sfera di Cristallo nelle annate precedenti. Dunque, ha raggiunto la Triplice Corona, il massimo conseguimento ottenibile nel biathlon, mai realizzato da alcuna italiana e centrato solamente da nove donne nella storia. Giunta all’età di 31 anni e con ben due “resurrezioni sportive” alle spalle, non sarebbe stato sorprendente se la sappadina avesse deciso di prendere strade differenti nella vita rispetto a quella dedicata agli sci da fondo e alla carabina. Un eufemismo per dire “ ritiro ”.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, Lisa Vittozzi: “Non escludo di puntare alla seconda Coppa del Mondo dopo il sollievo dell’oro olimpico”

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