Fondata nel 1923 a Erba, l'azienda Beta ha iniziato producendo stampi e componenti forgiati per conto terzi. Nel corso degli anni, ha ampliato la propria attività, arrivando a diventare un punto di riferimento anche nel settore delle competizioni motoristiche, partecipando a campionati di Formula 1 e MotoGP con le proprie innovazioni. La crescita ha portato il marchio a distinguersi nel panorama industriale italiano e internazionale.

Dalla fondazione, avvenuta nel 1923 a Erba (in provincia di Como), come stamperia per la realizzazione di stampi e prodotti forgiati conto terzi, a un ruolo da protagonista in Europa nella produzione di utensili e attrezzature da lavoro per gli specialisti della meccanica, della manutenzione industriale e dell'autoriparazione. Oggi, dopo oltre un secolo di attività avviate da Alessandro Ciceri, il gruppo Beta ha la sua sede principale a Sovico, nel cuore della Brianza, conta 12 filiali nel mondo (fra cui una in Brasile, una in Cina e una negli Stati Uniti), 10 stabilimenti, oltre mille dipendenti (erano 1.032 alla fine del 2024) e 252 milioni di ricavi (ha chiuso il 2024 a quota 251,491).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Beta, l'innovazione made in Italy: dagli utensili ai successi in Formula 1 e MotoGP

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