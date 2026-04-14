Bertha Benz | l’audace viaggio che salvò l’auto e il futuro

Il 5 agosto 1888, una donna ha intrapreso un viaggio di circa 100 chilometri con un veicolo a tre ruote, progettato dal marito. Partendo da una città e raggiungendo una destinazione distante, ha percorso strade e attraversato ostacoli lungo il percorso. Questo viaggio ha rappresentato un episodio chiave per l’evoluzione dell’automobile, portando a risultati che hanno influenzato il futuro del settore.

Il 5 agosto 1888, Bertha Benz ha messo in moto il futuro dell’automobilismo con un gesto di sfida e pragmatismo, guidando il veicolo a tre ruote brevettato dal marito verso una destinazione lontana 60 miglia, trasformando un esperimento meccanico in un successo commerciale globale. Insieme ai figli Eugen e Richard, la donna ha dimostrato l’affidabilità del Patent-Motorwagen di Karl Benz, superando ostacoli tecnici che all’epoca sembravano insormontabili. L’audace prova su strada che sdoganò l’automobile. Mentre il mondo guardava con sospetto alle innovazioni tecnologiche, percependo persino il nuovo mezzo come qualcosa legato alla stregoneria o al demoniaco, Bertha Benz ha deciso di agire per scardinare i pregiudizi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bertha Benz: l’audace viaggio che salvò l’auto e il futuro Leggi anche: Un'auto di 140 anni: tutto è cominciato da Benz Karl Benz e il brevetto del 29 gennaio 1886: così, 140 anni fa, nasceva la prima auto29 gennaio 2026: 140 anni fa, il 29 gennaio 1886, Karl Benz depositava in Germania il brevetto per un veicolo destinato a cambiare il futuro.