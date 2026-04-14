Benzina di nuovo in ribasso il prezzo del carburante in Slovenia

In Slovenia, i prezzi della benzina e del gasolio sono diminuiti, nonostante il prezzo del petrolio abbia superato nuovamente i 100 dollari al barile. La guerra in Medio Oriente continua senza segnali di risoluzione, ma i costi dei carburanti sul mercato sloveno sono in calo. Questa variazione si verifica in un momento di tensioni internazionali e di prezzi energetici in aumento a livello globale.

Nonostante la guerra in Medio Oriente non accenni a terminare, e il prezzo del petrolio abbia di nuovo superato i 100 dollari al barile, in Slovenia si abbassa il prezzo di gasolio e benzina. Il ribasso è stato confermato oggi dal ministero dell'Ambiente di Lubiana, che con la consueta nota del.🔗 Leggi su Udinetoday.it Leggi anche: Benzina scontata, sanità tagliata: il prezzo nascosto del decreto carburante Bonus carburante o tetto al prezzo, cosa vuole fare il governo contro i rincari di benzina e dieselEsclusa ormai l’applicazione del meccanismo delle accise mobili, il governo continua a pensare a un sistema per intervenire contro il caro carburanti...