Benevento proseguono gli appuntamento con le ‘Domeniche della salute’

A Benevento continuano gli incontri delle ‘Domeniche della salute’, una serie di eventi dedicati alla prevenzione e alla tutela della salute dei cittadini. L'iniziativa è promossa dal Rotary Club locale, guidato dal presidente Raffaele Pilla. Gli appuntamenti si svolgono nel corso di diverse domeniche e sono rivolti principalmente a sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione sanitaria.

Tempo di lettura: < 1 minuto Proseguono gli appuntamenti con le Domeniche della salute, una serie di eventi pensati per il cittadino e volti soprattutto alla prevenzione, promossi dal Rotary Club Benevento presieduto da Raffaele Pilla. Anche quest’anno una delle domeniche della salute, programma curato dal Rotary Club, affronterà i problemi di salute legati all’obesità, che rappresenta un fattore di rischio per patologie cardiovascolari, diabete, problemi osteoarticolari, ipertensione, malattie sempre più diffuse che peggiorano la qualità della vita. Ma non è solo il peso a determinare lo stato di salute di una persona. Una composizione corporea non equilibrata può essere conseguenza di una alimentazione sbilanciata nei suoi costituenti e determinare danni all’organismo, anche in soggetti giovani.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, proseguono gli appuntamento con le ‘Domeniche della salute’ Rotary Club, il 15 febbraio nuovo appuntamento con le “Domeniche della Salute”Tempo di lettura: < 1 minutoProseguono gli appuntamenti con le Domeniche della salute, una serie di eventi pensati per il cittadino e volti... Settimo appuntamento con “Le Domeniche della Salute”: focus su ipertensione arteriosa, rischi e danniTempo di lettura: 2 minutiSi è svolto ieri, 15 febbraio, il settimo appuntamento de “Le Domeniche della Salute”, iniziativa promossa dal Rotary Club... Si parla di: Rotary Club Benevento e Domeniche della salute, appuntamento con la prevezione urologica; Festa della Polizia, cittadinanza onoraria all'oncologo Ascierto, mostra Scout: gli eventi del week end a Benevento e nel Sannio. Festa della Polizia, cittadinanza onoraria all’oncologo Ascierto, mostra Scout: gli eventi del week end a Benevento e nel SannioCosa fare nel week end a Benevento e nel Sannio? In questo fine settimana di inizio aprile gli eventi sono tanti. Andiamo a scoprire insieme tutti gli appuntamenti in cartellone. Per maggiori info seg ... ntr24.tv