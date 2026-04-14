Benevento Calcio a 5 in Serie A Matera FdI | Risultato storico per tutto il Sannio

Il Benevento Calcio a 5 ha ottenuto la promozione in Serie A, un risultato che il senatore Domenico Matera ha definito storico per l'intero Sannio. In un comunicato ufficiale, il politico ha espresso le sue congratulazioni alla squadra, sottolineando come questo risultato rappresenti un traguardo importante per il movimento sportivo locale. La promozione è stata annunciata ufficialmente attraverso comunicati e dichiarazioni pubbliche.

“Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni al Benevento Calcio a 5 per la splendida promozione in Serie A, un risultato di grande prestigio che rende orgoglioso l’intero territorio sannita”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, coordinatore provinciale di FdI Sannio. “Si tratta di un traguardo importante – prosegue Matera – frutto di programmazione, passione e lavoro di squadra. È doveroso fare i complimenti alla squadra, alla società e, soprattutto, a tutti coloro che in questi anni hanno dato tanto non solo per il progetto sportivo, ma per l’intero quartiere, contribuendo a costruire una realtà solida e radicata sul territorio.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Benevento Calcio a 5 in Serie A, Matera (FdI): “Risultato storico per tutto il Sannio” Ferraro (Fdi): “Benevento in Serie B, orgoglio del Sannio: premiate visione e determinazione”Tempo di lettura: < 1 minuto“La promozione del Benevento Calcio in Serie B rappresenta un risultato straordinario che riporta il Sannio nel... Zinzi (Lega), risultato storico: “Grazie a 111 amministratori del Sannio, eletto sindaco Viscusi”Tempo di lettura: 2 minutiLa Lega Salvini Premier supera il 10% alle elezioni provinciali di Benevento ed elegge, per la prima volta, un proprio...