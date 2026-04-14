In onda oggi su Canale 5 un nuovo episodio di Beautiful che porta avanti le vicende dei protagonisti. Paris attende con entusiasmo il momento di sposare Thomas, mentre Brooke si mostra preoccupata per alcuni sviluppi recenti. La puntata presenta diverse scene che coinvolgono i personaggi principali, creando aspettative tra gli spettatori. La trama si sviluppa attraverso dialoghi e situazioni che si intrecciano nel corso della puntata.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, martedì 14 aprile 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che Paris ha confidato a Ridge e Brooke di essere felicissima del fatto che Thomas le abbia chiesto di sposarla nella villa di Eric e che le nozze verranno celebrate lì. Lei sa bene che Hope non ne è affatto felice, dirà però che la Logan ha avuto la sua occasione con il Forrester però si è tirata indietro. Paris è pronta a trascorrere la sua vita con Thomas e non vede l'ora di diventare sua moglie, entrambi sono al settimo cielo per le imminenti nozze. Non appena Ridge e Brooke resteranno da soli lei ammetterà di essere preoccupata per il fidanzamento di Thomas.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Beautiful, anticipazioni 14 aprile 2026: Paris non vede l’ora di sposare Thomas, Brooke è preoccupata

Beautiful, anticipazioni dal 5 all’11 aprile 2026: Hope non sopporta che Thomas voglia sposare Paris© US MediasetIl fidanzamento improvviso tra l’ex Thomas Forrester e Paris Buckingham continua a impensierire Hope Logan.

Beautiful, anticipazioni 12 aprile 2026: Hope soffre per il fidanzamento di Thomas, a Brooke confessa…Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, domenica 12 aprile 2026, su Canale 5.

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