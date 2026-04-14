Bastoni Inter dentro le difficoltà di Ale | i problemi fisici i fischi e il futuro sempre più in bilico!

Alessandro Bastoni sta attraversando un periodo complicato in campo, con problemi fisici che hanno limitato la sua presenza e rendimento. La sua situazione ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi, con alcuni che hanno espresso dissenso attraverso fischi. La sua posizione nella squadra appare sempre più incerta e si fa sempre più concreta la possibilità di un suo addio al termine della stagione. La discussione sul suo futuro resta aperta.

Sarri svela: «Io per il mio futuro sono poco preoccupato. Per la Lazio sentiamo quali sono i programmi, ancora non ho sentito niente.» Fiorentina, Vanoli nel post gara: «Siamo stati squadra fino alla fine. Siamo un gruppo, abbiamo ottenuto qualcosa di importante» Como Inter, spunta un clamoroso retroscena che riguarda Fabregas: ecco cosa è successo e cosa ha detto il tecnico spagnolo Pagelle Fiorentina Lazio, la decide un gol di Gosens! Zaccagni e Dia fuori giri – I VOTI Bastoni Inter, dentro le difficoltà di Ale: i problemi fisici, i...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bastoni Inter, dentro le difficoltà di Ale: i problemi fisici, i fischi e il futuro sempre più in bilico! Bastoni Inter, futuro sempre più in bilico? Occhio al rischio cessione al ribasso al BarcellonaBastoni Inter, futuro sempre più in bilico? Occhio al rischio cessione al ribasso al Barcellona Mercato Juve, Elkann vuole riportare il blocco... Bastoni in difficoltà, tranquillo Ale c’è San Siro: quando i tifosi sanno essere fondamentalidi Stefano CoriBastoni ieri a San Siro, in un momento piuttosto complicato, ha ricevuto il sostegno del popolo interista L’Inter era sotto... Alessandro Bastoni sommerso di fischi al Via del Mare durante Lecce-Inter #bastoni Gazzetta: “Bastoni in un loop negativo, all’Inter sempre difeso. Sullo sfondo però…” x.com Fischi torrenziali a Bastoni e Barella, Como accoglie l'Inter. Caos in tribuna, Suwarso interviene - facebook.com facebook