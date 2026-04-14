Basket Virtus Bologna-Cantù | gli highlights

Nel 26° turno di Serie A, la Virtus Bologna ha ottenuto una vittoria contro la Pallacanestro Cantù con il punteggio di 89-79. La squadra ha interrotto una serie di otto sconfitte consecutive, tornando a festeggiare dopo diverse giornate senza successo. La partita si è svolta in un clima di grande intensità e si è conclusa con il risultato positivo per i padroni di casa.

La Virtus Bologna torna alla vittoria battendo la Pallacanestro Cantù 89-79 nel 26° turno di Serie A, interrompendo una serie negativa di 8 sconfitte. Protagonista Edwards con 34 punti. Prima vittoria da capo allenatore per Jakovljevic, con la squadra di nuovo in testa alla classifica. Nota negativa l’infortunio di Morgan. Cantù, priva di Green e penalizzata da 17 palle perse, incassa la 17ª sconfitta e si prepara al derby con la Pallacanestro Varese.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Basket, Virtus Bologna-Cantù: gli highlights Basket: Carsen Edwards è stellare, Virtus Bologna vittoriosa su Cantù in Serie ACarsen Edwards, in tutti i sensi, trascina la Virtus Olidata Bologna nel posticipo del lunedì della 26a giornata di Serie A 2025-2026. Virtus Bologna-Venezia 82-86: highlights Serie A di basketVirtus Bologna-Venezia 82-86: highlights della sfida della 25esima giornata della Serie A di basket. Basket Serie A, Virtus Bologna-Cantù: gli highlights Argomenti più discussi: Virtus Bologna Cantù di Lega Basket: dove vedere la partita in tv e streaming; Carsen Edwards da impazzire: la Virtus Bologna batte Cantù 89-79; La 169ª sfida Virtus Olidata Bologna - Acqua S.Bernardo Cantù lunedì alle 20:00 in diretta su LBATV e Sky Sport Basket; La Virtus Bologna torna al successo. Cantù battuta, preoccupazione per Morgan. La Virtus Bologna torna alla vittoria e resta in vetta alla LBA: battuta Cantù per 89-79 - facebook.com facebook La schiacciata di Niang e la tripla di Sneed tra le Top Plays presented by Pokerstarsnews del match tra Virtus Bologna e Cantù #TuttoUnAltroSport x.com