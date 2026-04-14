Basket DR1 Per la capolista Monteroni ko in casa a sorpresa

Nel campionato di Serie D, la capolista Monteroni ha subito una sconfitta inattesa in casa, perdendo contro la squadra di Calenzano con il punteggio di 87-72. La partita si è svolta senza variazioni di risultato e ha visto la squadra ospite prevalere senza particolari difficoltà. La giornata si è conclusa con risultati contrastanti per le squadre senesi, caratterizzando un turno in cui si sono verificati alcuni cambiamenti in classifica.

Una giornata in chiaroscuro quella delle senesi impegnate nel campionato di Serie D. Cade in casa la capolista Monteroni, battuta a sorpresa dalla non insuperabile Calenzano per 87-72. Accorcia le distanze dalla vetta Poggibonsi, ribadendo il secondo posto in classifica, grazie al 67-60 con cui i giallorossi hanno superato al Bernino la Laurenziana Firenze. Sconfitta casalinga anche per il Valdelsa Basket: i colligiani sono stati battuti in casa dalla Synergy Valdarno per 87-71 che, proprio per effetto di questo risultato, raggiungono i biancorossi a quota 36 punti. Anzi, trattasi di soprasso, considerando anche il ko subito all’andata in Val d’Arno.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket DR1. Per la capolista. Monteroni ko in casa a sorpresa Basket DR1. Asciano fa la voce grossa e batte la capolista MonteroniNella nona giornata di ritorno del girone B del campionato di Divisione Regionale la prima pagina la merita senza dubbio il derby delle crete tra... Basket Dr1. Panzavolta non basta: Scirea colpito dalle triple. In casa un ko a sorpresaBeffarda sconfitta per il Gaetano Scirea che, sul campo amico di Bertinoro, cade in volata per 75-77 (parziali 16-21; 36-44; 59-61) contro la... BASKET L'Under 17 Eccellenza dell'Amatori Pescara 1976 ha vinto la Coppa Abruzzo: "Una grande soddisfazione" Leggi qui: https://cityne.ws/RDrec - facebook.com facebook Resta aggiornato sul posticipo della 26^ giornata di Serie A Unipol tra Virtus Bologna e Cantù sul LIVE BLOG legabasket.it/news/138365/li… #TuttoUnAltroSport x.com