Baronissi nasce Magno for Kids | screening pediatrici gratuiti per i bambini

A Baronissi si è svolta una giornata dedicata alla salute dei bambini, durante la quale sono state effettuate visite specialistiche gratuite. L’iniziativa ha coinvolto diverse famiglie e ha avuto come obiettivo promuovere l’importanza della prevenzione fin dalla prima infanzia. Sono stati offerti servizi di screening pediatrici senza costi, con l’intento di sensibilizzare sull’attenzione alla salute dei più piccoli.

Una giornata interamente dedicata alla salute dei più piccoli, con visite specialistiche gratuite e un messaggio chiaro rivolto alle famiglie: la prevenzione deve partire fin dall’infanzia. È questo il senso di “Magno for Kids”, la prima giornata di screening pediatrici gratuiti in programma sabato 19 aprile 2026, dalle 8:30 alle 17:00, presso il Parco della Rinascita. L’iniziativa, promossa dall’ Associazione Magno con il patrocinio del Comune di Baronissi, rappresenta un’importante occasione per offrire alle famiglie controlli specialistici gratuiti e per diffondere una sempre maggiore cultura della prevenzione in età pediatrica. Baronissi, una giornata dedicata alla prevenzione pediatrica.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Baronissi, nasce “Magno for Kids”: screening pediatrici gratuiti per i bambini A Baronissi nasce "Magno for Kids", la prima giornata di screening pediatrici gratuiti per i bambiniBaronissi compie un passo importante nella promozione della salute infantile con la prima edizione di “Magno for Kids”, la giornata di screening... "Lions day" a Bagheria: screening gratuiti e animazione per bambiniIl Lions Club di Bagheria organizza, domenica 12 aprile dalle ore 9 alle ore 13 il “Lions Day” negli spazi esterni della scuola Giuseppe Cirincione... Baronissi, il Sindaco Anna Petta : "Proteggere i bambini significa prendersi cura del futuro della nostra comunità. È da qui che nasce la prima edizione di “Magno for Kids”, una giornata interamente dedicata alla prevenzione e alla salute dei più piccoli, prom - facebook.com facebook