Banco alimentare servizio civile universale | proroga delle domande fino al 16 aprile
Il termine per presentare domanda per il servizio civile universale presso il Banco Alimentare è stato prorogato fino al 16 aprile. Chi desidera partecipare ha ora qualche giorno in più per completare la procedura di candidatura. La possibilità di iscriversi offre l’opportunità di impegnarsi in un’attività legata alla riduzione dello spreco alimentare attraverso un’esperienza di volontariato. La proroga riguarda tutte le persone interessate a contribuire a questa iniziativa.
Più tempo per scegliere un’esperienza che può fare la differenza nell’ambito della lotta allo spreco alimentare tramite il Servizio Civile Universale. È stata prorogata alle ore 14:00 del 16 aprile 2026 la scadenza per aderire al progetto “Nutrire il cambiamento e ripensare lo spreco: il cibo in.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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