A partire dal 20 aprile, i clienti della Banca Popolare di Sondrio dovranno utilizzare un nuovo IBAN a seguito dell'integrazione con Bper Banca. La fusione tra le due istituzioni bancarie sta portando a un cambio di coordinate bancarie per gli utenti che operano con questa banca. Nessuna altra informazione sui dettagli dell'operazione è stata comunicata fino a ora.

Nel settore bancario italiano sta avvenendo un’importante integrazione tra Bper Banca e Banca Popolare di Sondrio. Il progetto, che porterà alla fusione per incorporazione del banca lombarda dal 20 aprile 2026, rappresenta un passaggio storico per entrambi gli istituti di credito. L’obiettivo dichiarato è quello di unire tradizione e radicamento territoriale con la solidità e la dimensione nazionale di Bper, garantendo continuità operativa e un ampliamento dei servizi disponibili. Quali sono i principali cambiamenti per i clienti. Nonostante il cambiamento di intestazione dell’istituto, le condizioni economiche applicate ai prodotti della Banca Popolare di Sondrio per i suoi 6 milioni di clienti non subiranno modifiche automatiche legate alla fusione.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Banca Popolare di Sondrio passa a Bper dal 20 aprile, nuovo Iban per i clienti

C'è l'ok dei soci: Bper incorporerà Banca Popolare di SondrioL'operazione prevede un rapporto di cambio pari a 1,45 azioni BPER Banca per ogni azione ordinaria della Popolare di Sondrio.

Via libera alla fusione: BPER incorporerà Banca Popolare di SondrioLe assemblee dei soci riunite a Milano approvano il progetto: rapporto di cambio fissato a 1,45 azioni BPER per ogni azione della banca valtellinese.