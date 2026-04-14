Quando si parla di esecuzione delle composizioni di Bach, pochi riescono a eguagliare la qualità dell’Akademie für Alte Musik Berlin, nota come Akamus. La loro interpretazione delle opere del compositore tedesco attrae sempre grande attenzione e pubblico numeroso, specialmente quando il loro nome compare nelle stagioni musicali. La loro reputazione si basa sulla fedeltà e sulla cura con cui affrontano i capolavori barocchi.

Bach, fortissimamente Bach: quando nei cartelloni delle stagioni musicali compare il suo nome il pubblico accorre, soprattutto se a dar voce al Kantor di Lipsia è la Akademie für Alte Musik Berlin, conosciuta come Akamus. L’orchestra da camera, tra le più importanti al mondo nell’interpretazione della “ musica storicamente informata ”, fedele, è ospite della stagione della Società del Quartetto di Milano questa sera presso la Sala Verdi del Conservatorio alle ore 20.30, in programma le Suite di Bach BWV 1066-1069. Akamus nasce nel 1982 a Berlino Est, nell’orchestra non c’è un direttore: la responsabilità musicale è condivisa tra le prime parti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bach! Nessuno lo suona come Akamus

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