Da lunedì 13 aprile, in Gran Bretagna sono stati attivati nuovi autovelox gestiti da intelligenza artificiale. Questi sistemi sono in grado di monitorare i veicoli in tempo reale, rilevando velocità e altre infrazioni stradali. Le telecamere sono dotate di tecnologie avanzate che analizzano i dati provenienti dalle immagini catturate, contribuendo a verificare eventuali violazioni delle norme sulla circolazione.

A partire dalla giornata di ieri, lunedì 13 aprile, in Gran Bretagna sono entrati in funzione dei nuovi sistemi di rilevazione della velocità basati sull’ intelligenza artificiale: gli autovelox adottati dalla polizia del Sussex saranno in grado di scrutare all’interno degli abitacoli per individuare eventuali infrazioni compiute dagli automobilisti mentre si trovano al volante, con un particolare focus sull’uso del cellulare alla guida e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Il sistema realizzato da Acusensus, guidato dall’IA, si basa sullo sfruttamento di telecamere tecnologicamente avanzate le quali, in funzione 24 ore su 24 e...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Autovelox guidati dall’AI: ecco come funzionano e cosa riescono a rilevare

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