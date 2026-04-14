Autonomia differenziata | il rischio che il Sud perda i servizi essenziali
Il segretario generale della UIL Pensionati Calabria ha espresso preoccupazione circa le pre-intese sull’autonomia differenziata approvate dal Governo. Secondo lui, la riforma potrebbe portare a un peggioramento nel divario tra le diverse regioni italiane. In particolare, si evidenzia il rischio che il Sud possa perdere servizi essenziali a causa di questa riforma. Nessun altro dettaglio o commento è stato fornito al riguardo.
Il segretario generale della UIL Pensionati Calabria, De Biase, ha espresso una forte preoccupazione riguardo alle recenti pre-intese sull’autonomia differenziata approvate dal Governo, temendo che la riforma possa aggravare il divario tra le regioni italiane. Secondo il leader sindacale, l’assenza di un finanziamento certo per i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) mette a rischio la tenuta dei servizi essenziali nel Mezzogiorno, con impatti diretti sulla popolazione più fragile della regione. Il rischio di una frammentazione sociale ed economica in Calabria. La questione dell’autonomia regionale tocca un nervo scoperto per il tessuto economico calabrese, caratterizzato da un reddito pro capite che si attesta poco sopra i 15 mila euro.🔗 Leggi su Ameve.eu
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