Australia | Taylor attacca il multiculturalismo e punta al modello Trump

Martedì scorso, un politico australiano ha criticato pubblicamente il modello di integrazione multiculturale sostenuto nel Paese, affermando che questo approccio non ha portato ai risultati sperati. La sua presa di posizione ha suscitato discussioni tra le fila dell’opposizione e tra analisti, che si sono interrogati sulle possibili ripercussioni di tali affermazioni nel panorama politico nazionale. La dichiarazione ha attirato l’attenzione dei media e dei commentatori, evidenziando una posizione critica nei confronti delle politiche di multiculturalismo adottate nel paese.

Angus Taylor ha scosso le fondamenta del consenso australiano martedì scorso, dichiarando che il modello di integrazione multiculturale del Paese ha fallito. Il leader dell’opposizione, parlando al Menzies Research Centre, ha presentato una linea migratoria durissima ispirata alle strategie di Donald Trump e Nigel Farage, puntando a intercettare l’elettorato che converge verso Pauline Hanson. La frattura con l’eredità di Morrison e la nuova linea di Taylor. Il paradigma della gestione dei flussi migratori in Australia sta subendo una trasformazione radicale. Solo tre anni fa, nel 2021, Scott Morrison aveva espresso con estrema convinzione davanti al National Press Club come l’Australia rappresentasse il modello di successo multiculturale più avanzato al mondo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Australia: Taylor attacca il multiculturalismo e punta al modello Trump Social network vietati ai minori di 16 anni: il modello Australia e il dibattito aperto in ItaliaL'Australia è diventata il primo paese al mondo a vietare l'accesso ai social media ai minori di 16 anni, con la legge entrata in vigore il 10... Iran, Trump attacca o non attacca? L’analisi dell’amb. CastellanetaAttaccano o non attaccano? È questa la domanda che tutti si stanno ponendo in queste ore nelle cancellerie occidentali riguardo alla possibile azione... Meghan Markle e il principe Harry in Australia: la coppia a Melbourne (con un omaggio a Lady Diana e Re Carlo) x.com Laghi rosa, come l’Hillier in Australia, e deserti di sale, come quello di Uyuni, in Bolivia. O, ancora, cattedrali del vento fatte di onde di arenaria, come in Namibia. Grotte scavate sotto i ghiacciai, laghi con le bolle, onde di arenaria dalle mille sfumature. Luoghi - facebook.com facebook