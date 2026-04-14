Aumenti dei carburanti autotrasportatori verso il blocco

Le quotazioni di petrolio e gas sono aumentate significativamente, portando a un aumento dei prezzi dei carburanti. Di fronte a questa situazione, gli autotrasportatori stanno valutando un possibile blocco dei servizi. È previsto un incontro venerdì 17, durante il quale si deciderà se mettere in atto azioni di protesta. La questione riguarda principalmente le conseguenze di questi rincari sul settore del trasporto e sulla mobilità.