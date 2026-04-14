Attacco di Trump a Papa Leone il Consiglio regionale si schiera | Giuste le parole di Mattarella e Meloni
Il Consiglio regionale ha espresso sostegno alle dichiarazioni del Presidente della Repubblica e della Presidente del Consiglio, considerando le parole di Mattarella e Meloni giuste. Contestualmente, si è verificato un attacco di un ex presidente degli Stati Uniti a una figura storica della Chiesa cattolica, Papa Leone. La discussione si inserisce in un contesto di tensione tra diverse interpretazioni storiche e politiche, con commenti che hanno suscitato reazioni tra i membri dell’assemblea.
"L'assemblea si riconosce nelle parole già espresse dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni". Con queste parole il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, ha espresso solidarietà a Papa Leone XIV dopo.🔗 Leggi su Triesteprima.it
Leggi anche: Meloni:"Giuste le parole di Mattarella"
Leggi anche: Meloni: giuste le parole di Mattarella sul Csm, al referendum non si vota su di me