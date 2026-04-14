Atp Barcellona 2026 Alcaraz agli ottavi | battuto il finlandese Virtanen

Carlos Alcaraz ha superato il primo turno all’ATP di Barcellona del 2026, torneo del circuito ATP 500 con un montepremi di circa 3 milioni di euro. La partita si è giocata sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899, il più antico circolo della città. Alcaraz ha battuto il finlandese Virtanen e si è qualificato per gli ottavi di finale. La competizione si svolge sulla superficie tradizionale del torneo.

Buona la prima per Carlos Alcaraz all’Atp Barcellona 2026 (torneo 500 con un montepremi di 2.950.310 euro) che si sta disputando sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899, il più antico circolo della capitale della Catalogna. Lo spagnolo, n°2 del mondo e n°1 del seeding, reduce dalla sconfitta in finale a Montecarlo contro Jannik Sinner, si qualifica per gli ottavi battendo in due set il finlandese Otto Virtanen con il punteggio di 6-4 6-2. Nel prossimo turno il 22enne di El Palmar se la vedrà con il ceco Tomas Machac che ha sconfitto l’argentino Sebastian Baez per 2-6 6-4 6-1. WINNING WAYS FOR ALCARAZ? He d. Virtanen 6-4 6-2 in Barcelona? #BCNOpenBS pic.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Atp Barcellona 2026, Alcaraz agli ottavi: battuto il finlandese Virtanen Leggi anche: Carlos Alcaraz non al meglio batte Otto Virtanen e approda agli ottavi di finale a Barcellona Atp Montecarlo 2026, Alcaraz vola agli ottavi: “Restare numero 1 al mondo non è una priorità”Anche Carlos Alcaraz si è qualificato senza problemi agli ottavi di finale dell’Atp 1000 di Montecarlo. Temi più discussi: Tennis ATP · Barcellona Open 2026: programma, orari, dove vedere le partite in diretta tv e streaming; Tabellone ATP Barcellona 2026: Musetti, sulla strada c’è Vacherot. Sonego nel quarto di Alcaraz; Sinner-Alcaraz, sfida infinita: Carlos può subito tornare n° 1, rebus Madrid per Jannik; ATP Barcellona, il tabellone: Musetti subito contro Landaluce, rientra Sonego. Alcaraz guida il seeding. Atp Barcellona 2026, Alcaraz agli ottavi: battuto il finlandese VirtanenBuona la prima per Carlos Alcaraz all'Atp Barcellona 2026 (torneo 500 con un montepremi di 2.950.310 euro) che si sta disputando sulla terra rossa del Real ... lapresse.it Alcaraz batte Virtanen: per lo spagnolo debutto ok all'Atp 500 di Barcellona senza SinnerDopo il ko a Montecarlo contro Jannik (tornerà in campo a Madrid), lo spagnolo numero due al mondo riparte dalla Catalogna contro il qualificato finlandese: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it ATP Barcellona, Alcaraz: "Le condizioni non erano delle migliori. Avambraccio Vedremo con il team" x.com Tennis, Alcaraz, esordio vincente a Barcellona Lo spagnolo batte in due set Otto Virtanen, n°130 Atp - facebook.com facebook