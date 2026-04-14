Asti catturato il fuggitivo da 63 milioni | finisce la caccia

La Squadra Mobile di Asti ha arrestato Maximilian Grübl, ricercato per una frode da 63 milioni di euro. L’uomo era riuscito a rimanere nascosto all’estero per diversi mesi prima di essere rintracciato in provincia. L’arresto conclude una lunga attività di sorveglianza e indagine da parte delle forze dell’ordine. La cattura è stata comunicata ufficialmente nel corso di una conferenza stampa.

La Squadra Mobile di Asti ha messo fine alla fuga internazionale di Maximilian Grübl, arrestato in provincia dopo una complessa operazione di sorveglianza. austriaco è accusato di aver sottratto oltre 63 milioni di euro alle casse dello Stato tedesco, finendo nel mirino di un mandato di cattura europeo. L’intercettazione del veicolo di lusso nella provincia astigiana. Il dispositivo di controllo attivato dalle forze dell’ordine ha portato all’identificazione del sospettato durante un monitoraggio mirato sul territorio. Gli investigatori, che avevano concentrato le proprie energie sulla ricerca di tracce lasciate dal ricercato, sono riusciti a individuare un’auto di lusso che era stata avvistata recentemente in città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asti, catturato il fuggitivo da 63 milioni: finisce la caccia Uomo austriaco arrestato ad Asti dopo una truffa da 63 milioni di euro in Germania, così è stato rintracciatoÈ stato arrestato un cittadino austriaco destinatario di Mandato di Arresto Europeo per truffa ai danni dell’erario tedesco, grazie a una complessa... Fuggitivo del triplice omicidio catturato: rapina e aggressioneLa Procura di Varese ha inoltrato al giudice per le indagini preliminari la richiesta di convalida del fermo nei confronti di Elia Del Grande, il...