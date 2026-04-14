Asta record per il body strappato con cui Pogacar ha vinto la sua prima Milano Sanremo | 95 mila euro

Un body strappato indossato dal ciclista durante la Milano-Sanremo 2026 è stato venduto all'asta per 95 mila euro. La vendita si è svolta sulla piattaforma GalaBid, stabilendo così un record di prezzo. Il capo, che ha segnato la prima vittoria del corridore in questa classica, ha attirato l'interesse di numerosi acquirenti. La cifra raggiunta supera di molto le aspettative iniziali e rappresenta un risultato eccezionale per un oggetto legato a una competizione sportiva.

Il body strappato di Tadej Poga?ar, indossato durante la Milano-Sanremo 2026, è stato venduto all'asta sulla piattaforma GalaBid per 95.100 euro, cifra raddoppiata dallo stesso ciclista in beneficenza a favore della Fondazione a suo nome, nata per aiutare i bambini più svantaggiati. L'oggetto iconico era completo di autografi e segni della caduta, è stato aggiudicato il 12 aprile 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it Milano-Sanremo 2026, il retroscena del meccanico di Pogacar: "Ha vinto con la bici rotta"Roma, 24 marzo 2026 - Quando di mezzo c'è Tadej Pogacar c'è già chi si spinge oltre a ipotizzarne le prossime imprese, come potrebbero essere quelle... Tadej Pogacar ha vinto la Milano-Sanremo con il telaio fissurato! Cosa significa e le parole del meccanicoTadej Pogacar ha vinto la Milano-Sanremo 2026 con il telaio fissurato, ovvero con la struttura portante della bicicletta rovinata, tanto da...